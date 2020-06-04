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Проиграл суд: бывший Заворотнюк остался без мебели

Проиграл суд: бывший Заворотнюк остался без мебели
Сергей Жигунов. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Знаменитый актер не смог вернуть конфискованные личные вещи

Сергей Жигунов, у которого скопились многомиллионные долги, проиграл очередной суд. Актер и продюсер остался без личных вещей, которые конфисковали ранее из-за долгов. Об этом сообщили СМИ.

Суд отклонил аппеляцию на арест вещей бывшего возлюбленного Анастасии Заворотнюк. Об этом журналистам "Комсомольской правды" рассказали в Мосгорсуде.

Несколько лет назад из-за долгов однокомнатную квартиру Жигунова в Москве забрал суд вместе с личными вещами, среди которых оказалась мебель и компьютерная техника. Актер решил оспорить решение и забрать их себе, однако это ни к чему не привело.

Ранее из-за финансовых трудностей Жигунову пришлось расстаться также с домом, земельным участком, баней и гаражом.

Карина СИРАЗОВА

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