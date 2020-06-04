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Сергей Жигунов, у которого скопились многомиллионные долги, проиграл очередной суд. Актер и продюсер остался без личных вещей, которые конфисковали ранее из-за долгов. Об этом сообщили СМИ.
Суд отклонил аппеляцию на арест вещей бывшего возлюбленного Анастасии Заворотнюк. Об этом журналистам "Комсомольской правды" рассказали в Мосгорсуде.
Несколько лет назад из-за долгов однокомнатную квартиру Жигунова в Москве забрал суд вместе с личными вещами, среди которых оказалась мебель и компьютерная техника. Актер решил оспорить решение и забрать их себе, однако это ни к чему не привело.
Ранее из-за финансовых трудностей Жигунову пришлось расстаться также с домом, земельным участком, баней и гаражом.
Выступление планируется организовать в уже привычном формате - с экранов телевизоров