Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

"Оплатим лечение в психбольнице": представитель Волочковой о ее тайном "любовнике"

"Оплатим лечение в психбольнице": представитель Волочковой о ее тайном "любовнике"
Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В окружении балерины рассказали, какие отношения связывали ее с "бизнесменом" из Твери

Вокруг Анастасии Волочковой разгорелся очередной скандал. Недавно в СМИ появились заявления некоего мужчины, который якобы был любовником балерины. Уроженец Твери Владислав Фоменко рассказал, что артистка даже была беременна от него. Представитель танцовщицы Юлия Вербицкая-Линник прокомментировала горячую "новость" и заявила, что этот человек не вполне адекватен.

Она подтвердила факт знакомства Волочковой с Фоменко, однако пояснила, что их связывали сугубо дружеские отношения.

При этом, по словам представительницы Анастасии, мужчина – простой строитель, который ремонтировал загородный дом артистки. Сам же он назвался успешным бизнесменом. А в качестве доказательств своей связи с балериной предъявил несколько фотографий.

Как пояснила Вербицкая-Линник, снимки были сделаны по просьбе строителя, чтобы прорекламировать его контору и помочь найти новых клиентов, пишет StarHit.

Она также заметила, что в окружении балерины мужчину считают неадекватным. "Рекомендуем ему просто обратиться в специализированное учреждение, где ему выпишут правильные таблетки. Анастасия готова даже оплатить его лечение по доброте душевной", – отметила представительница артистки.

Напомним, некий Владислав Фоменко ранее заявил, что тайно встречался с Анастасией Волочковой. Он сказал, что около полугода сожительствовал с танцовщицей и ради нее оставил семью. У возлюбленных мог родиться ребенок, однако о его судьбе ничего не известно.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Веселой пятницы: смешные анекдоты дня на 5 июня

Подборка шуток от "Утро.ру" поможет выдержать последний рабочий день недели

Озвучена свежая статистика по коронавирусу в России на 5 июня

За сутки от китайской инфекции скончались 144 человека

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

1001 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей