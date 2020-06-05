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Вокруг Анастасии Волочковой разгорелся очередной скандал. Недавно в СМИ появились заявления некоего мужчины, который якобы был любовником балерины. Уроженец Твери Владислав Фоменко рассказал, что артистка даже была беременна от него. Представитель танцовщицы Юлия Вербицкая-Линник прокомментировала горячую "новость" и заявила, что этот человек не вполне адекватен.
Она подтвердила факт знакомства Волочковой с Фоменко, однако пояснила, что их связывали сугубо дружеские отношения.
При этом, по словам представительницы Анастасии, мужчина – простой строитель, который ремонтировал загородный дом артистки. Сам же он назвался успешным бизнесменом. А в качестве доказательств своей связи с балериной предъявил несколько фотографий.
Как пояснила Вербицкая-Линник, снимки были сделаны по просьбе строителя, чтобы прорекламировать его контору и помочь найти новых клиентов, пишет StarHit.
Она также заметила, что в окружении балерины мужчину считают неадекватным. "Рекомендуем ему просто обратиться в специализированное учреждение, где ему выпишут правильные таблетки. Анастасия готова даже оплатить его лечение по доброте душевной", – отметила представительница артистки.
Напомним, некий Владислав Фоменко ранее заявил, что тайно встречался с Анастасией Волочковой. Он сказал, что около полугода сожительствовал с танцовщицей и ради нее оставил семью. У возлюбленных мог родиться ребенок, однако о его судьбе ничего не известно.
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