В больницу народный артист России попал с подозрением на COVID-19

Раскрыты подробности смерти актера и режиссера Михаила Кокшенова. Как пишут СМИ, в клинику артист попал из-за подозрений на коронавирус. По предварительной информации, причиной смерти могли стать осложнения, которые вызвала новая инфекция. Об этом пишет издание Baza.

О смерти Михаила Кокшенова стало известно сегодня. Ранее сообщалось, что актер боролся с онкологическим заболеванием. Трагическую новость об уходе звезды сообщила его подруга, поэтесса Любовь Воропаева. Позже в беседе с журналистами "Звезды" она заявила, что Кокшенов, вероятно, скончался накануне поздно вечером.

"У Лены Кокшеновой есть аккаунт для друзей. И это сообщение было для друзей. Прошло 13 часов с момента публикации, значит, вчера поздно вечером он умер", – говорится в сообщении.

Воропаева добавила, что бывшая жена Кокшенова сейчас – в "чудовищном состоянии".