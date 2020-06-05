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Народный артист России Михаил Кокшенов скончался в одном из подмосковных реабилитационных центров. По информации телеграм-канала "НеМалахов", последние полгода он усиленно боролся с онкологией.
О смерти своего друга сообщила поэтесса Любовь Воропаева.
По информации "Пятого канала", в прошлом году актера доставили в одну из клиник столицы. Поводом для беспокойства стала загноившаяся рана на ноге. Несколько лет назад Кокшенов перенес инсульт, после которого его здоровье так и не пришло в норму.
Михаил Кокшенов родился в Москве. В 1963 г. он окончил театральное училище имени Щукина. Широкому зрителю актер известен по огромному количеству ролей в кино – "Самая обаятельная и привлекательная", "Белые росы", "Женя, Женечка и "Катюша", "Не может быть!", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Спортлото-82" и других.
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