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Родственники привезли Михаила Кокшенова в одну из московских больниц 10 октября. У него загноилась нога.
Врачи оказали всю необходимую помощь – осмотрели и обработали рану. После этого актера отпустили домой, сообщает РЕН ТВ.
Ранее, в марте, сообщалось, что у Кокшенова случился приступ, и ему вызвали "скорую". Позже сиделка опровергла эту информацию.
В 2017 г. известный актер перенес инсульт. Его госпитализировали в реанимацию. Состояние было тяжелым, медики не давали никаких прогнозов делали все, чтобы спасти любимца публики. Артиста частично парализовало.
Его здоровье так и не восстановилось, отмечает URA.RU.
Михаил Кокшенов сыграл больше 100 ролей в театре и кино. Известность ему принесли такие фильмы, как "Женя, Женечка и "Катюша", "Спортлото-82", "Белые росы", Самая обаятельная и привлекательная" и другие.
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