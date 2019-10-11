Звезде экрана пришлось обратиться за помощью к врачам

Родственники привезли Михаила Кокшенова в одну из московских больниц 10 октября. У него загноилась нога.

Врачи оказали всю необходимую помощь – осмотрели и обработали рану. После этого актера отпустили домой, сообщает РЕН ТВ.

Ранее, в марте, сообщалось, что у Кокшенова случился приступ, и ему вызвали "скорую". Позже сиделка опровергла эту информацию.

В 2017 г. известный актер перенес инсульт. Его госпитализировали в реанимацию. Состояние было тяжелым, медики не давали никаких прогнозов делали все, чтобы спасти любимца публики. Артиста частично парализовало.



Его здоровье так и не восстановилось, отмечает URA.RU.

Михаил Кокшенов сыграл больше 100 ролей в театре и кино. Известность ему принесли такие фильмы, как "Женя, Женечка и "Катюша", "Спортлото-82", "Белые росы", Самая обаятельная и привлекательная" и другие.