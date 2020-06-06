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Седокова в кружевных трусах присела на край ванны

Седокова в кружевных трусах присела на край ванны
Анна Седокова. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/www.globallookpress.com
Экс-солистка "ВИА Гры" похвасталась фигурой в откровенном наряде

Анна Седокова выложила в "Инстаграм" очередной провокационный снимок. На фото красавица-певица позирует в бежевых кружевных трусах, высоко натянутых, а также в короткой майке, демонстрирующей декольте.

В кадре артистка, которая присела на бортик ванны и изогнула спину, кокетливо держит указательный палец у рта, намекая на то, что слова излишни.

Снимок произвел эффект взорвавшейся бомбы – подписчики завалили певицу комплиментами. Многие интернет-пользователи отметили, что Седокова женственная, естественная и прекрасно выглядит в 37 лет. 

"Анечка, ты космос", " Хватит сводить с ума мужиков!", "Красотка", "Бомбическая", "Шикарное тело", – восхитились внешним видом Седоковой поклонники.

А вот некоторых пользователей Сети не меньше, чем фигура исполнительницы хита "Шантарам", заинтересовала замысловатая мозаика в ванной. 

Ранее Седокова разделась до белья на прогулке. 

Полина ИВАНОВА

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