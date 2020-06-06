Жена Потапа нарядилась в модный костюм

Настя Каменских регулярно показывает фанатам свои модные наряды. Так, певица опубликовала в "Инстаграм" кадр, на котором позирует в бежевом костюме. Внимание подписчиков привлек микротоп, который подчеркнул пышную грудь артистки.

Каменских добавила образу пикантности с помощью обтягивающей юбки и пирсинга в носу, который соединяется цепью на ухе. Золотой браслет на руке, нежный цвет маникюра и распущенные волосы звезды также произвели впечатление на фанатов, как и ее спортивный живот.

"Какая ты красивая", "Клевая", "Шикарная", "Фигура отличная", – прокомментировали фото поклонники.

Впрочем, нашлись и те, кому не понравился образ артистки. Некоторые интернет-пользователи считают, что певица кривляется от скуки, а пирсинг только портит ее внешность.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Каменских примерила откровенную вышиванку.