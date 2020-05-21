Жена рэпера Потапа продемонстрировала эффектный снимок

Каждый год 21 мая на Украине празднуется день вышиванки – традиционной народной одежды. Вспомнила о празднике и Настя Каменских, которая опубликовала свои снимки в социальных сетях. На одной из фотографий знаменитость примеряет откровенный народный костюм с большим вырезом, в котором она когда-то выступала.

Сейчас в гардеробе артистки есть и более скромный наряд. Всех своих подписчиков она решила поздравить с днем вышиванки фотографией в закрытом зеленом платье. Каменских написала, что всегда увлекалась украинской культурой и носит одежду с вышивкой с любовью и гордостью.

"Для каждого из нас это не просто одежда – это символ силы и красоты нашего народа. Это наша душа", – высказалась жена рэпера Потапа (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

На этот раз Каменских обратилась к публике на украинском языке, чем наверняка обрадовала подписчиков. До этого артистку не раз критиковали за использование русского языка: звезда пишет на нем посты в "Инстаграм" и поет песни, что нравится не многим.

Под последним фото Насти Каменских, наоборот, одни комплименты: "Красотка", "Вам очень идет", "Красавица в вышиванке – это очень патриотично", "Красивая, пишите всегда на украинском".

Ранее Настя Каменских показала личное видео с мужем.