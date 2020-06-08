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Карантин карантином, а банька по расписанию. Наверное, именно так рассудила Наташа Королева, выложив очередное видео на своей странице в "Инстаграм".
В забавном ролике певица в банном обмундировании, держа в одной руке веник, звонит в колокольчик и радостно произносит: "Банный сезон объявляю открытым! С легким паром!".
Артистка не стесняется показывать себя поклонникам без изысканных нарядов и макияжа, чем вызывает большой восторг у подписчиков.
"Девчонка-зажигалочка! Супер!", "Наташка, ты такая молодец! Какой темперамент!!!", "Просто красотка! И вас, Наташа, с открытием банного сезона!", "Натали очаровательна… Хочу к тебе!", – цитирует комментарии фанатов "Пятый канал".
Кстати, на этом позитивном ролике в ленте Королева не остановилась. В инстаграм-исторях она также выложила несколько веселых банных видео. На одном знаменитая "русалка" отплясывает в полотенце, демонстрируя свои красные бикини. На другом как бы в очередной раз хвастается красавцем мужем. Тарзан в неглиже купается в бочке, еле прикрывая свое мужское достоинство. И в заключительном коротком ролике Королева показывает поклонникам экзотическую баню, и, обнимая мужа, радостно произносит: "С милым рай в шалаше".
Ранее Наташа Королева показала фигуру в дырявом наряде.
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