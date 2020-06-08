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Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая вместе уже больше 22 лет, несмотря на разницу в возрасте. Как сохранить счастливые отношения на долгие годы, рассказал 82-летний режиссер.
Кончаловский отметил, что в период пандемии, когда из-за карантина многие вынуждены проводить все время вместе, важно научиться понимать друг друга, дарить и получать радость.
Это не легко, добавил режиссер, но помочь может одно простое правило. "Прощайте быстро, целуйте медленно", – раскрыл секрет долгого брака продюсер на своей странице в "Инстаграм".
Высоцкая, которая младше супруга на 36 лет, также поделилась, как она и муж проводят время на карантине. Ведущая кулинарного шоу, которая балует супруга собственными блюдами, показала режиссера во время завтрака.
В марте Кончаловский объявил о новом проекте, посвященном пандемии коронавируса. Народный артист планирует снять документальный фильм о карантине в нашей стране.
Год с лишним назад близкий друг звездной пары сообщил, что в отношениях Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой возник кризис.
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