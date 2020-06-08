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Звезда "Сватов" нашла позитивные стороны карантина

Звезда "Сватов" нашла позитивные стороны карантина
Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina
У актрисы появилось свободное время для йоги

Анна Кошмал порадовала подписчиков новой публикацией. Помимо свежего фото, звезда "Сватов" поделилась размышлениями на тему пользы режима самоизоляции.

Знаменитость призналась, что вынужденная пауза положительно сказалась на ее жизни. Так, артистка начала заниматься йогой и прошла курс медитации. Кроме этого, у Анны Кошмал наконец появилась возможность проводить много времени с семьей. А еще она всерьез занялась кулинарией.

"Испекла около полутысячи печенюшек и около двухсот кексов на заказ и отправила по всей Украине", – рассказывает о своих достижениях звезда.


За период действия ограничений артистка также много времени уделяла развитию инстаграм-аккаунта и сумела поближе познакомиться со своей аудиторией.

Подписчики тоже порадовались активности своей любимцы в соцсети и засыпали Анну Кошмал комплиментами. "Как всегда очаровательная", "Люблю тебя, красотулечка!", "Такая нежная и красивая!", "Фото супер!", "Какая милота и женственность. Загляденье…", – расхваливают актрису фолловеры.

Ранее Анна Кошмал рассказывала, с какими трудностями ей пришлось столкнуться на съемках. Оказалось, в начале карьеры звезда сильно нервничала и даже заикалась.

Ольга ФЕДОРОВА

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