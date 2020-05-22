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Анна Кошмал проснулась знаменитой после участия в сериале "Сваты". В многосерийном фильме девушка сыграла внучку главных героев Женю Ковалеву. Сейчас актриса вспомнила о том, какие проблемы у нее возникли на съемочной площадке.
Она призналась, что была очень напугана, не знала, что делать, забывала текст и заикалась. Спасти молодую артистку от провала помогли коллеги. Режиссер "Сватов" и исполнитель главной роли Федор Добронравов протянули ей руку помощи.
Звезда в прямом эфире в "Инстаграм" добавила, что справиться ей помогло полное взаимопонимание с другими актерами и старание.
Действительно, на съемках сериала "Сваты" Анна Кошмал появилась, когда ей исполнилось 17 лет. Сейчас девушка стала успешной и уверенной в себе актрисой, которая, по мнению зрителей, заметно повзрослела.
Артистка участвовала в заключительном сезоне сериала. Уже известно, что последняя часть картины с участием 25-летней Кошмал появится в 2021 году. В актерском составе произошли изменения – Людмила Артемьева от съемок отказалась.
Раннее "Утро.ру" опубликовало фото Анны Кошмал в пиджаке на голое тело.
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