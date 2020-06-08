Курс рубля
- Эксперты объяснили, почему не стоит ждать укрепления рубля
- Доллар по 90: рублю предсказали снижение
- Эксперт: укрепление рубля быстро прекратится
Рита Дакота решила порадовать фолловеров свежим видео. Кадры получились впечатляющими – популярная исполнительница вышла на прогулку в спортивном лифчике и велосипедках в обтяжку.
Для нового ролика артистка выбрала тонкий спортивный костюм светло-серого цвета, поверх которого накинула черную куртку. Звезда эффектно продефилировала на камеру, чем привела в восторг верных поклонников.
"На хип-хопчике. Как лучше, на спорте, в платьях или так?" – задала вопрос своим фолловерам Рита Дакота.
Большинство подписчиков известной исполнительницы пришли к выводу, что их любимица в любой одежде отлично выглядит.
"Во всех ты, душенька, нарядах хороша", "Рита всегда красотка", "Такой красавице все к лицу!", "Все три стиля идут", – делятся своим мнением фанаты певицы.
Многие также отметили подтянутую фигуру Дакоты. Стройные ноги и накаченный пресс восхитили пользователей соцсети. Подписчики признались, что от спортивного тела певицы невозможно оторвать глаза.
Ранее "Утро.ру" показывало Риту Дакоту на прогулке в лесу. Тогда звезда надела крошечный лифчик и отправилась на природу.
С заявлением выступили в Общественной палате столицы
Российский проект оказался лакмусовой бумажкой для стран ЕС и их партнеров