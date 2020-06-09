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Учитель русского поставила на место Юрия Дудя

Учитель русского поставила на место Юрия Дудя
Юрий Дудь. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Татьяна Гартман разобрала речевые ошибки блогера

Очередной выпуск на ютуб-канале "Училка vs ТВ" педагог посвятила Дудю, а именно его неидеальному русскому. Татьяна Гартман разобрала речевые ошибки Юрия, который так любит поправлять других.

Познавательное видео учитель русского языка опубликовала еще 8 июня. Уложившись в четыре минуты, преподаватель рассказала подписчикам, в чем был неправ журналист.

Например, в одном из выпусков Юрий Дудь сказал "закончить университет". Педагог поправила: правильно говорить "окончить". Как оказалось, Татьяна давно следит за творчеством блогера, поэтому исправлений накопила достаточно.

Так она заметила, что у Юрия еще и проблемы с ударением. Вместо "прикрепИм" видеоблогер говорит "прикрЕпим", а "трОллей" заменяет на "троллЕй". Татьяна Гартман пояснила, в чем тут ошибка. И это лишь малая часть из того, что "насобирала" в творчестве Дудя педагог.

Сам журналист в стороне не остался и выложил это видео в своем "Инстаграм" с подписью: "Спасибо большое @tatianagartman за новые знания. Каюсь за многочисленные ошибки. Обещаю работать над собой".

Ранее "Утро.ру" писало, что россиянам стало стыдно после фильма Дудя о Камчатке. 

Юлия ЕВГРАФОВА

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