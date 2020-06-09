У звезды повышенная температура и пропал аппетит

Анна Калашникова рассказала, как проводит время в больнице – недавно ее госпитализировали с острой болью в почках. Оказалось, врачи до сих точно не знают, в чем причина серьезного недомогания.

Знаменитость рассказала, что ей сделали тест на коронавирус, однако в итоге врачи стали больше склоняться к тому, что у Калашниковой заболевание почек.

Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина пожаловалась, что ей приходится очень рано вставать – подъем в больнице назначен на 6-7 утра. При этом самочувствие девушки до сих пор оставляет желать лучшего: периодически поднимается температура, мучают боли в боку, пропал аппетит, передает "Собеседник".



По словам Анны, в больнице ее неплохо кормят – несмотря на отсутствие аппетита, девушка все равно старается питаться, чтобы дать организму силы для борьбы с болезнью. Ей также сделали несколько капельниц.

Калашникова призналась, что очень скучает по сыну и плохо спит. И, конечно, ее сильно беспокоит, что врачи не могут прийти к единому мнению и определить, в чем причина ее недомогания. Сейчас Анне поставили подозрение на пиелонефрит.

Напомним, о госпитализации экс-подруги Прохора Шаляпина стало известно 4 июня.