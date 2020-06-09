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Анна Калашникова рассказала, как проводит время в больнице – недавно ее госпитализировали с острой болью в почках. Оказалось, врачи до сих точно не знают, в чем причина серьезного недомогания.
Знаменитость рассказала, что ей сделали тест на коронавирус, однако в итоге врачи стали больше склоняться к тому, что у Калашниковой заболевание почек.
Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина пожаловалась, что ей
приходится очень рано вставать – подъем в больнице назначен на 6-7 утра. При
этом самочувствие девушки до сих пор оставляет желать лучшего: периодически
поднимается температура, мучают боли в боку, пропал аппетит, передает "Собеседник".
По словам Анны, в больнице ее неплохо кормят – несмотря на отсутствие аппетита, девушка все равно старается питаться, чтобы дать организму силы для борьбы с болезнью. Ей также сделали несколько капельниц.
Калашникова призналась, что очень скучает по сыну и плохо спит. И, конечно, ее сильно беспокоит, что врачи не могут прийти к единому мнению и определить, в чем причина ее недомогания. Сейчас Анне поставили подозрение на пиелонефрит.
Напомним, о госпитализации экс-подруги Прохора Шаляпина стало известно 4 июня.
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