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Анна Калашникова попала в больницу из-за серьезного недомогания. Актриса пожаловалась, что ее самочувствие резко ухудшилось и появились сильные боли в теле.
Девушка сообщает, что первым делом заподозрила у себя коронавирус, несмотря на то, что старалась прилежно соблюдать самоизоляцию. У нее была высокая температура – около 40 градусов, – дикая слабость и головокружение. Из-за болей в правом боку она не могла разогнуться. Однако прибывшие на вызов медики отвезли Калашникову в поликлинику с подозрением на воспаление почек.
Звезда рассказывает, что сейчас в больницах очень много пациентов. Из-за этого ей пришлось провести в приемном отделении около пяти часов, прежде чем установили диагноз. Врачи выяснили, что у Анны воспаление правой почки. Сейчас она находится в больнице на лечении.
"Среди множества анализов мне сделали контрастный рентген на наличие камней в почке и песка. Визуально все неплохо, но есть небольшое уплотнение в правой почке", – делится она с изданием "Собеседник".
Сейчас Калашникова лежит в двухместной палате. Ей назначили лечение антибиотиками и обезболивающими. Актриса признается, что боли и температура еще не прошли, но она надеется, что скоро пойдет на поправку.
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