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Известную актрису Екатерину Климову не пустили в дорогой бар. Курьезный случай случился, когда ее вместе с подругой приняли за неплатежеспособных гостей и отказались пускать в караоке.
Об этом инциденте Екатерина Климова вспомнила во время разговора с той самой подругой, актрисой Екатериной Вуличенко. Знаменитости поговорили по душам по время прямого эфира в "Инстаграм".
Случай произошел много лет назад, однако подруги до сих пор помнят, как им отказали во входе. Они рассказали об этом случае подписчикам, и предположили, что в тот злополучный вечер подружек приняли за бедных студенток.
Тогда будущие знаменитости отправились отдохнуть в караоке-бар. Они были одеты в большие пуховики, вероятно, поэтому охранники не разглядели в гостьях состоятельных дам. Им предложили отправиться в место подешевле.
Ранее "Утро.ру" показывало Климову в чулках.
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