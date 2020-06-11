Некоторым пришлось нанять телохранителей

Популярная ведущая Ксения Собчак рассказала, как повлияли бунты в Соединенных Штатах на жизни близких ей людей. Оказалось, что многие друзья знаменитости вынуждены убегать из Америки, чтобы спастись от разъяренной толпы, громящей все на своем пути.





"Это разрушение базового принципа той Америки, которую я любила", – написала в своем телеграм-канале Ксения Собчак.

Она подтвердила: все, что демонтируется на российским телевидении по поводу американских беспорядков, правда.

"Мое любимую Америку громят! И это я не пропагандистские каналы насмотрелась,это мне пишут мои друзья", – сообщает она.



Близкие к ведущей люди даже вынуждены нанимать телохранителей. При этом Собчак крайне возмущена, что "толпа мародеров с левыми лозунгами" заявляет, что их протестное движение важнее частной собственности.

Напомним, бунты в Америке начались после смерти чернокожего жителя Джорджа Флойда. При задержании полицейский применил удушающий прием, который в итоге стал причиной гибели Флойда. Почти неделю власти никак не реагировали на инцидент. В результате протесты вспыхнули не только в Миннеаполисе, но и в Калифорнии, Вашингтоне и еще нескольких штатах.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что в России предрекают распад США из-за бунта.