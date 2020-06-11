Курс рубля
- Эксперт: укрепление рубля быстро прекратится
- Рост курса доллара сдержат: рублю дали шанс укрепиться
- Названо условие подорожания доллара до 100 рублей
"Это разрушение базового принципа той Америки, которую я любила", – написала в своем телеграм-канале Ксения Собчак.
Она подтвердила: все, что демонтируется на российским телевидении по поводу американских беспорядков, правда.
"Мое любимую Америку громят! И это я не пропагандистские каналы насмотрелась,это мне пишут мои друзья", – сообщает она.
Близкие к ведущей люди даже вынуждены нанимать телохранителей. При этом Собчак крайне возмущена, что "толпа мародеров с левыми лозунгами" заявляет, что их протестное движение важнее частной собственности.
Напомним, бунты в Америке начались после смерти чернокожего жителя Джорджа Флойда. При задержании полицейский применил удушающий прием, который в итоге стал причиной гибели Флойда. Почти неделю власти никак не реагировали на инцидент. В результате протесты вспыхнули не только в Миннеаполисе, но и в Калифорнии, Вашингтоне и еще нескольких штатах.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, что в России предрекают распад США из-за бунта.
Готовый газопровод можно запретить эксплуатировать