Сенатор прокомментировал отказ подключать военных к решению конфликта

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что нынешние протесты в Америке могут обернуться для страны "возможным развалом". Сенатор связывает это с разной позицией президента Дональда Трампа и губернаторов штатов по решению проблемы.

Клинцевич прокомментировал недавнее заявление главы Белого дома, касающееся его желания подключить военных к борьбе с протестами в Соединенных Штатах. Ранее президент заявил, что готов сам "развернуть вооруженные силы" для решения возникшей ситуации, если кто-то из региональных властей откажется в этом участвовать. Сенатор считает, что Трамп вряд ли сможет подчинить себе губернаторов.

Протесты в США являются одним из аспектов политической борьбы перед грядущими выборами в стране, отметил Клинцевич. Губернаторы штатов будут саботировать решения президента, поскольку они еще надеются быть избранными народом. В итоге это может усугубить политико-экономический кризис, приводя к катастрофическим последствиям для страны.

"Таким образом американская исключительность и суперменство закончились. 25% безработных и 280 миллионов стволов на руках – это уже не шутки, а серьезная проблема", – рассказал сенатор изданию "Взгляд".

Франц Клинцевич считает, что без введения военных сил справиться с бунтами не удастся.

Напомним, после смерти афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского в стране начались полномасштабные протесты. При этом советник по нацбезопасности при президенте США обвинила в этих беспорядках Россию.

К слову, сейчас Америка переживает не лучшие времена. Страна вышла на первое место в мире по количеству заразившихся коронавирусом, а недавно сообщили, что между США и Китаем может начаться новая торговая война.