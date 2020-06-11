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Наследники солиста "Иванушек" лишись имущества за долги

Наследники солиста "Иванушек" лишись имущества за долги
Олег Яковлев. Фото: пресс-служба
Столичная квартира уйдет с молотка

Звезда группы "Иванушки" Олег Яковлев умер в 2017 году. Сегодня стало известно, что оставленное им наследство достанется не родственникам, а банку. Об этом сообщают СМИ.

Так, по данным телеграм-канала Mash, певец приобрел квартиру в Москве еще в 2014 году. Он исправно платил кредит и никаких претензий у банка к артисту не было. Однако в 2017 году его жизнь оборвалась – артист страдал циррозом печени. После этого платежи за жилплощадь прекратились, а за годы набежали большие проценты.

После смерти знаменитости на наследство претендовали гражданская жена Яковлева, его друг и племянница. Никто из них платить не стал, хотя получить квартиру в собственность намеревался каждый.

В итоге, долг перед банком составил 5 миллионов. Однако после судебного заседания друг солиста "Иванушек" Роман Радов решил самостоятельно погасить долг за квартиру. Пока он не может въехать туда, поскольку там проживает бывшая жена Олега, сообщает КП.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что звезду "Отпетых мошенников" выселяют на улицу с младенцем на руках.

Ольга ФЕДОРОВА

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