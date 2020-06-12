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Звезда "Орла и Решки" в откровенном топике накинулась на холодильник

Звезда "Орла и Решки" в откровенном топике накинулась на холодильник
Леся Никитюк. Фото: официальный аккаунт Леси Никитюк в "Инстаграм" (https://www.instagram.com/lesia_nikituk/)
Популярная телеведущая показала, как правильно закрывать "углеводное окно"

Звезда "Орла и Решки" Леся Никитюк порадовала подписчиков очередным смешным видео. Девушка записала ролик о том, как правильно закрывать углеводное окно. 

На видео Леся, одетая в откровенный белый топик с глубоким вырезом и короткие шорты, танцует под зажигательную музыку возле холодильника, открывает дверцу и резко набрасывается на еду. 

"Когда окно питания закроется через 5 минут", – подписала звезда публикацию. 

Фанаты телеведущей оценили шутку девушки. "Лучшая", "Леся отойди от холодильника дай посмотреть что есть по кушать", "Худенькая такая стала", "Мала ты крута", "Леся, ну ты лучше холодильника", – прокомментировали ролик подписчики звезды (орфография и пунктуация сохранены). 

Напомним, что Леся Никитюк признана одной из самых привлекательных ведущих нашумевшего шоу о путешествиях. Она перестала в нем сниматься после того, как попала в аварию во время записи одного из эфиров. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, как Никитюк в откровенной блузке попозировала в кровати. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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