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Звезда "Орла и Решки" Леся Никитюк порадовала подписчиков очередным смешным видео. Девушка записала ролик о том, как правильно закрывать углеводное окно.
На видео Леся, одетая в откровенный белый топик с глубоким вырезом и короткие шорты, танцует под зажигательную музыку возле холодильника, открывает дверцу и резко набрасывается на еду.
"Когда окно питания закроется через 5 минут", – подписала звезда публикацию.
Фанаты телеведущей оценили шутку девушки. "Лучшая", "Леся отойди от холодильника дай посмотреть что есть по кушать", "Худенькая такая стала", "Мала ты крута", "Леся, ну ты лучше холодильника", – прокомментировали ролик подписчики звезды (орфография и пунктуация сохранены).
Напомним, что Леся Никитюк признана одной из самых привлекательных ведущих нашумевшего шоу о путешествиях. Она перестала в нем сниматься после того, как попала в аварию во время записи одного из эфиров.
Ранее "Утро.ру" писало о том, как Никитюк в откровенной блузке попозировала в кровати.
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