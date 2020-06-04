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Звезда "Орла и решки" надела откровенный наряд и попозировала в кровати

Звезда "Орла и решки" надела откровенный наряд и попозировала в кровати
Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/
Телеведущая снялась в необычной блузке

Леся Никитюк поделился с подписчиками эффектной фотографией. Знаменитость позировала в кровати в короткой кофте со сборками и большим вырезом. Нижнюю часть наряда на снимке не видно, зато можно рассмотреть стройные ноги блондинки.

Кадры ведущая шоу о путешествиях разместила в "Инстаграм", где написала, что изменила систему своего питания. Теперь звезда не употребляет еду 14 часов подряд, а затем ест в течение 10 часов. Причиной этому – черешня, которой стала питаться Никитюк.

Подписчики, а их у артистки больше трех миллионов, считают, что ведущей шоу "Орел и решка" не стоит изводить себя диетами, так как ее фигура близка к идеалу. Под постом в блоге Леси Никитюк они оставили множество комментариев.

"Шикарно выглядите! Восхищаюсь", "Лучшая", "Суперкрасавица", "Прекрасная леди", "Вам голодать точно не нужно", "Ослепительно красива, а худеть незачем", – похвалили звезду экрана в соцсети.

Девушка считается одной из самых привлекательных ведущих "Орла и решки". Сейчас блондинка не ведет передачу, однако большая армия поклонников наблюдает за ней в социальных сетях.

Ранее "Утро.ру" опубликовало фото полуобнаженной Леси Никитюк в постели. 

Фоторепортаж
Молодые и горячие: самые откровенные фото ведущих "Орла и решки"
Фото: instagram.com/lesia_nikituk Фото: instagram.com/lesia_nikituk Фото: instagram.com/reginatodorenko
Фото: instagram.com/reginatodorenko Фото: instagram.com/maria_ivakova Фото: instagram.com/maria_ivakova
Дарья ПЕТРОВА

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