Популярная телеведущая показала откровенное фото

Леся Никитюк пожелала подписчикам доброго утра необычным способом. Звезда шоу о путешествиях выложила снимок, на котором позирует в постели в майке со множеством дырок. Смелый кадр появился в блоге блондинке, где его сразу же оценили более 160 тысяч человек.

Некоторых подписчиков Никитюк в "Инстаграм" ее фото смутило, другие же восхищаются стройной фигурой ведущей шоу "Орел и решка". Бывший коллега звезды Андрей Бедняков сравнил наряд красавицы с сумкой для хлеба, чем и поделился в комментариях.

"Леся, а с чем же ты теперь за хлебом ходишь?", "Очень горячая", "Леся, ты шикарная", "Клеопатра", "Что же вы творите, Леся", "Ох, красота", – написали знаменитости в социальной сети (орфография и пунктуация сохранены).

Напомним, Леся Никитюк начала первые шаги к популярности в юмористических шоу, затем яркую блондинку узнали на территории СНГ, когда она стала ведущей "Орла и решки". Девушка считается одной из самых эффектных звезд шоу.

После случая в 2017 г., когда съемочная группа попала в аварию, Никитюк решила сосредоточиться на других сферах жизни. Однако общение с поклонниками она продолжает поддерживать через социальные сети, где за ее жизнью следят 3,4 миллиона. человек.

Ранее "Утро.ру" показывало фото Леси Никитюк без лифчика.