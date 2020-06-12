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Популярный юморист Евгений Петросян заявил, что рад снова заняться любимым делом после отступления эпидемии коронавируса. Соответствующий пост сатирик размести в своем "Инстаграм"-аккаунте.
"Самоизоляция закончена! И мы уже потихонечку начинаем творческий процесс", – обрадовал подписчиков Петросян.
Он отметил, что новый выпуск его авторского шоу будет создан в сотрудничестве с Георгием Териковым. Автор за время самоизоляции успел написать огромное количество материалов, которые пригодятся в работе.
" Тут репетировать и репетировать. А как вы думали? Выход на сцену – это только видимая часть айсберга в нашей работе", – пошутил сатирик.
Поклонники с радостью откликнулись на новость о работе Петросяна над новым выпуском шоу. "Дай Бог Вам и Георгию Карповичу здоровья и долгих долгих лет!!", "Удачи вам Евгений Ваганович", "Очень ждем!!!", – написали фолловеры под публикацией (орфография и пунктуация сохранены).
Ранее "Утро.ру" писало о том, что всплыли неожиданные детали жизни Петросяна с молодой подругой.
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