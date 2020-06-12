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Бывший муж Лорак перестал скрывать новую пассию

Бывший муж Лорак перестал скрывать новую пассию
Мурат Налчаджиоглу и Лилия. Фото: скриншот "Инстаграм"-истории с официального аккаунта Мурата Налчаджиоглу (https://www.instagram.com/muratnalca/)
Видео с новой возлюбленной он выложил в "Инстаграм"

Мурату Налчаджиоглу 12 июня отмечает день рождения. Праздновать его, правда, бывший муж Ани Лорак начал еще вчера. На видео с вечеринки, которые мужчина разместил у себя в "Инстаграм"-сторис, видно, что он утешился после развода. Мурат заснял свою новую возлюбленную, которая, конечно же, посетила праздник.

В ролике запечатлено, как мужчина принимает подарки и задувает свечи. Особое внимание он уделил надписи "С днем рождения, любимый" на торте. Как оказалось, лакомство для Мурата заказала его новая избранница по имени Лилия. Девушка также презентовала имениннику фотохолст. 

О новой возлюбленной бывшего мужа Лорак известно немного. Она работает визажистом и дает уроки макияжа. Несмотря на то, что пара встречается не первый месяц, о своих отношениях она решила заявить только сейчас. 

Ранее "Утро.ру" писало, как Лорак нарядилась в банный халат и примерила колье. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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