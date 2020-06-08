Певица поучаствовала в необычной фотосессии

Популярная певица Ани Лорак обновила свою ленту в инстаграм-аккаунте. На этот раз знаменитость предстала в весьма оригинальном образе. Она надела белоснежный банный халат, водрузила на голову тюрбан из полотенца и в таком виде присела на табурет. Примечательно, что "домашний" наряд девушка дополнила шикарным колье и босоножками на высоком каблуке.

"Самая большая красота и сила внутри нас", – сопроводила философской подписью свой пост артистка.

О чем идет речь, Ани Лорак не пояснила. Однако поклонники поспешили заметить, что их любимица обладает и внутренней, и внешней привлекательностью.

"Тот момент, когда внутренняя красота также прекрасна, как внешняя. Гармония во всем!", "Какая же вы красивая!", "Как всегда, идеальная", – отрегировали на снимок восторженные фанаты.

При этом многие обратили внимание на необычный вид Ани Лорак и похвалили артистку за креативность.

К слову, многих поклонников очень интересует личная жизнь певицы, вокруг которой ходит много слухов. Так, недавно в Сети появилось фото Ани с Сергеем Лазаревым. Несмотря на заявления звезд, что между ними только дружеские отношения, некоторые подписчики соцсети уверены, что артистов связывает нечто большее.