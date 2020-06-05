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"Идеальная пара": Лорак отдохнула с известным артистом

"Идеальная пара": Лорак отдохнула с известным артистом
Ани Лорак. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вокруг личной жизни знаменитостей давно ходят слухи

Любой совместный выход Ани Лорак и Сергея Лазарева вызывает у поклонников бурю эмоций. В этот раз в социальных сетях появилось фото, где артисты прижимаются друг к другу, а затем видео из кафе, где отдыхали звезды.

Певица опубликовала снимок в "Инстаграм", добавив строчку из песни о друзьях. Лазарев же в блоге написал, что очень скучал по Лорак, но также упомянул, что она для него подруга.

Однако интернет-пользователям кажется, что между артистами есть что-то большее. В комментариях они написали о том, как хорошо звезды смотрятся вместе, также обсудили внешнее сходство их детей и возможную свадьбу знаменитостей. Подписчики мечтают, чтобы Лорак и Лазарев поженились.

"Красивая пара", "Суперпара", "Вы такие милые", "Детки Сергея похожи на Ани. Не она ли ему помогла? Если так, срочно свадьба, а деткам – мама", "Идеальная пара", "Так гармонично смотрятся", "Созданы друг для друга", – высказали мнения пользователи "Инстаграм".

Личная жизнь Ани Лорак по-прежнему остается в секрете. В 2019 г. звезда развелась с мужем, а после появилась информация, что она встречается с молодым продюсером Егором Глебом. Однако, вместе ли они до сих пор, не понятно.

Ранее "Утро.ру" публиковало фото Ани Лорак в необычном наряде. 

Дарья ПЕТРОВА

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