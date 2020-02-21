В личной жизни певицы произошли перемены, уверены журналисты

Ани Лорак скоро снова выйдет замуж, решили репортеры, заметившие кольцо на безымянном пальце знаменитости. Артистка хвастается украшением, подаренным молодым избранником Егором Глебом, пишет Clutch.

Личную жизнь певица теперь старается держать в тайне. В начале 2019 г. она развелась с мужем, который был замечен в компании другой девушки. После артистка не раз публиковала снимки с Егором Глебом, который на 14 лет младше нее.

Отношения певицы и продюсера длятся уже больше полугода. Поэтому поклонники артистки не могут дождаться новостей о свадьбе.

Однако к избраннику звезды они относятся по-разному. Одни считают, что рядом с молодым мужчиной Ани Лорак изменилась к худшему, другие, наоборот, очень рады за личную жизнь знаменитости и восхищаются ее внешностью.