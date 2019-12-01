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Басков выдал любовную тайну Лорак

Басков выдал любовную тайну Лорак
Николай Басков. Фото: www.globallookpress.com
Певица путешествует со своим молодым любовником

Николай Басков продолжает снимать закулисье своей работы. На этот раз в объектив камеры певца попал не только Филипп Киркоров, но и Ани Лорак. Похоже, роман артистки с молодым саунд-продюсером Егором Глебом принял серьезные обороты.

"И снова в путь",

- подписал видео Басков.

В ролике артист шутит с Филиппом Киркоровым, которому разрешает делать все, что ему хочется, показывает "див" Ирину Аллегрову и Анжелику Варум, а также Игоря Крутого – человека, который собрал всех звезд в салоне одного частного самолета.

На борту также находилась Ани Лорак. Певицу сопровождал мужчина, который в момент съемки спал. Молодой человек с бородой и татуировками на руке напоминает возлюбленного певицы.

"Ну, это неизвестный человек. Он всегда скрывается, потому что он всегда меняется", – пошутил Басков.

Поклонники пришли в восторг от видео певца, отметив, что у него прекрасное чувство юмора. 

Ани Лорак уже несколько месяцев встречается с Егором Глебом, но не комментирует свои отношения и старается не афишировать роман. 

Полина ИВАНОВА

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До чего же рвотные басков с Филькой! Смотреть тошно!
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