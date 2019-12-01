Нибиру
- Новые жертвы Нибиру: планета смерти собирает армию из людей
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
Николай Басков продолжает снимать закулисье своей работы. На этот раз в объектив камеры певца попал не только Филипп Киркоров, но и Ани Лорак. Похоже, роман артистки с молодым саунд-продюсером Егором Глебом принял серьезные обороты.
"И снова в путь",
- подписал видео Басков.
В ролике артист шутит с Филиппом Киркоровым, которому разрешает делать все, что ему хочется, показывает "див" Ирину Аллегрову и Анжелику Варум, а также Игоря Крутого – человека, который собрал всех звезд в салоне одного частного самолета.
На борту также находилась Ани Лорак. Певицу сопровождал мужчина, который в момент съемки спал. Молодой человек с бородой и татуировками на руке напоминает возлюбленного певицы.
"Ну, это неизвестный человек. Он всегда скрывается, потому что он всегда меняется", – пошутил Басков.
Поклонники пришли в восторг от видео певца, отметив, что у него прекрасное чувство юмора.
Ани Лорак уже несколько месяцев встречается с Егором Глебом, но не комментирует свои отношения и старается не афишировать роман.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
Страшные подробности с места трагедии , где погибли два десятка человек