Яна Поплавская объяснила, как уличить мужа в измене

Самая популярная "Красная шапочка" советского союза раскрыла секрет счастливой семейной жизни. Кроме того, Яна Поплавская объяснила, как уличить в измене неверного мужа.

Первое, о чем сказала артистка, – это то, что мужчины не любят чувствовать себя скованными и ограниченными.

"Чувствуя себя запертыми в клетке, мужчины всеми путями пытаются освободиться", – предупредила актриса.

Поплавская попросила россиянок не воспринимать мужчину как некий аксессуар, в противном случае он начнет искать утешения в объятиях любовницы. Не стоит ничего требовать от представителей сильного пола напрямую, иначе они, опять же, постараются избавиться от оков.

Распознать мужчину, который изменяет, очень просто. Представители сильного пола совершенно не умеют врать, по мнению Яны Поплавской. Если они и стараются не раскрывать отношений на стороне, то делают это очень неумело, поделилась артистка в своей колонке на сайте Letidor.ru.

Главная "Красная шапочка" нашей страны посоветовала женщинам, уличившим мужа в адюльтере, стараться сохранить брак. По ее мнению, не стоит рубить с плеча.

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