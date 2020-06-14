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Знаменитый артист 90-х вышел на сцену после слухов о болезни

Знаменитый артист 90-х вышел на сцену после слухов о болезни
Влад Сташевский. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист похудел и сильно изменился

Влад Сташевский, который несколько лет назад бросил сцену, появился на публике. Звезда 90-х заметно сменил имидж и, несмотря на закрытый образ жизни, выступил в эфире программы.

Певец принял участие в шоу "Сегодня вечером", где исполнил свой хит "Позови меня в ночи". Сам артист после ухода со сцены заметно похудел, сделал новую стрижку и отрастил бороду. Однако не все поклонники знаменитости оценили его новый внешний вид.

Музыкальную карьеру Сташевский оставил ради бизнеса и появляется на публике редко. В ноябре прошлого года поползли слухи о том, что певец серьезно болен. Его поклонников напугала фотография, которую опубликовала Маргарита Суханкина.

"На алкаша похож", "С проседью получился вид неопрятный", "Влад изменился", "Вид больного человека", "В кого он превратился?" – написали обеспокоенные фанаты.

Сам Сташевский эту информацию никак не комментирует. Звезда 90-х занимается карате с сыном и руководит компанией по утилизации химических веществ.

Карина СИРАЗОВА

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