Многие красавчики на уговоры звезды не соглашались

Борис Моисеев хотел, чтобы его партнером стал один из молодых исполнителей. Об этом стало известно от его продюсера.

Это было перед созданием хита "Голубая луна", рассказал Евгений Фридлянд телеграмм-каналу "Русский шаффл". Артиста в неполные 50 лет мечтал спеть его с очень популярными в то время Владом Сташевским или Андреем Губиным.

"Мне обязательно нужно спеть с кем-то из молодых. Сделай мне дуэт!", – заявил тогда Борис продюсеру. А тот "знал, что уговорить никого не получится из-за слухов о нетрадиционной ориентации артиста – женщины с удовольствием выступали с ним, а мужчины категорически отказывались. Согласился только Николай Трубач, которого на эстраде тогда почти никто не знал, и то при условии, что они сделают дуэт двух братьев, один из которых гей, а второй – гетеросексуал.

Сначала получился "текст про красное солнышко", потом образовалась "Голубая луна". Припев сочинил Ким Брейтбург – "сел за рояль и как споет: "Га-лу-бая луна!".

Ранее сообщалось, что из-за отсутствия доходов от концертных выступлений, хотя иногда он радовал поклонников на сцене, у Бориса Моисеева, который перенес два инсульта, возникли трудности с деньгами, и он стал распродавать имущество. А до этого певца, посвежевшего и поздоровевшего видели в Юрмале в шумной компании во время застолья.