Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Хотел молоденького: как Моисеев подбирал себе партнера

Хотел молоденького: как Моисеев подбирал себе партнера
Борис Моисеев. Фото: www.globallookpress.com
Многие красавчики на уговоры звезды не соглашались

Борис Моисеев хотел, чтобы его партнером стал один из молодых исполнителей. Об этом стало известно от его продюсера.

Это было перед созданием хита "Голубая луна", рассказал Евгений Фридлянд телеграмм-каналу "Русский шаффл". Артиста в неполные 50 лет мечтал спеть его с очень популярными в то время Владом Сташевским или Андреем Губиным.

"Мне обязательно нужно спеть с кем-то из молодых. Сделай мне дуэт!", – заявил тогда Борис продюсеру. А тот "знал, что уговорить никого не получится из-за слухов о нетрадиционной ориентации артиста – женщины с удовольствием выступали с ним, а мужчины категорически отказывались. Согласился только Николай Трубач, которого на эстраде тогда почти никто не знал, и то при условии, что они сделают дуэт двух братьев, один из которых гей, а второй – гетеросексуал. 

Сначала получился "текст про красное солнышко", потом образовалась "Голубая луна". Припев сочинил Ким Брейтбург – "сел за рояль и как споет: "Га-лу-бая луна!".

Ранее сообщалось, что из-за отсутствия доходов от концертных выступлений, хотя иногда он радовал поклонников на сцене, у Бориса Моисеева, который перенес два инсульта, возникли трудности с деньгами, и он стал распродавать имущество. А до этого певца, посвежевшего и поздоровевшего видели в Юрмале в шумной компании во время застолья.

Фоторепортаж
Борис Моисеев обнажил душу перед публикой
ИА TopPop Press © ИА TopPop Press © ИА TopPop Press ©
ИА TopPop Press © ИА TopPop Press © ИА TopPop Press © ИА TopPop Press © +
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Украинцы взбесились после слов Собчак о войне в Донбассе

Ксения Анатольевна использовала неверную, по версии соседей, формулировку

Путин ответил WADA по обвинениям в допинге

Россия стремится оставить в прошлом черные страницы в отечественном спорте

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей