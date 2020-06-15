Леся Никитюк оголила длинные ноги

В своем "Инстаграм" экс-ведущая популярного шоу "Орел и решка" Леся Никитюк поделилась новым снимком. Стройная блондинка показалась поклонникам в стильном мини-платье.

На последнем фото в своем профиле она демонстрирует джинсовое мини, сидя на веранде кафе. Этот образ отлично подчеркивает фигуру Леси, ее длинные и стройные ноги. Делиться брендом наряда блондинка не стала. Пост звезда оформила очень лаконично, добавив несколько смайлов в виде цветов.

После такой публикации в соцсети фанаты осыпали Никитюк комплиментами. "Яка ж гарна", "Ай, вон же она красота ненаглядная", "Вы прекрасны", "Шикарные ноги", – написали они. За несколько часов этот пост набрал больше 900 восторженных комплиментов-комментариев.

Напомним, звезда "Орла и решки" Леся Никитюк обладает отличным чувством юмора. На днях она опубликовала шуточное видео о том, как нужно правильно "нападать" на холодильник. Своим подписчикам она дала полезный совет, как нужно закрывать "углеводное окно". Всю эту манипуляцию девушка проделала в топе и шортиках под зажигательную музыку.