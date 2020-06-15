По слухам, "аптечный ревизорро" ждет ребенка

Екатерина Диденко, которая потеряла супруга во время вечеринки с сухим льдом, снова вышла замуж. Такими слухами поделилась адвокат Виолетта Волкова.

В течение трех с половиной месяцев после трагедии блогер активно вела страницу в соцсетях и появлялась в различных ток-шоу. Недавно Диденко сделала пластику груди. Подписчики заговорили о том, что в личной жизни вдовы грядут изменения.

Пишут, что Диденко снова вышла замуж, сообщила Волкова в "Твиттер". В комментариях бросились обсуждать скандальную новость. Не удержались пользователи и от едких шуток: "Прямо самка богомола", "Видно еще много сухого льда в запасе осталось" (орфография и пунктуация сохранены).

Сама "Инстаграм"-знаменитость эту информацию никак не прокомментировала. Тем не менее, в соцсетях после смерти мужа она выкладывала посты с другим мужчиной, что лишь подогрело слухи о новом романе.

По некоторой информации, "аптечный ревизорро" и вовсе уже ждет ребенка от нового возлюбленного, передает "Царьград". Напомним, сейчас у Екатерины двое детей от предыдущего брака.

Вечеринка с сухим льдом произошла в феврале этого года. На ней погиб муж Диденко, а также некоторые из ее друзей.