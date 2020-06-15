Сам юморист не приехал на церемонию

Похороны Анатолия Трушкина, который умер от коронавируса на минувшей неделе, обернулись крупной кражей. Злоумышленник, который представился помощником Евгения Петросяна, похитил больше полумиллиона рублей. Об этом рассказал Лука Затравкин, сын Никаса Сафронова.

По его словам, молодой человек утром приехал к церкви, где прощались со знаменитым сатириком. "Помощник" Петросяна заявил, что юморист отправил его помогать семье Трушкина. Сам же он не приехал якобы из-за страха перед инфекцией, поделился Затравкин.

При этом похититель никому из гостей не показался подозрительным, добавил сын художника. Мужчина много помогал и быстро втерся в доверие. После чего он вскрыл машину главы ритуальной службы и украл оттуда барсетку с 520 тыс. руб. – на камерах видно, как вор кладет кошелек к себе в карман.

По словам Затравкина, запомнил преступника лишь глава ритуальной службы, когда они выходили покурить. Все остальное время мужчина был в маске. Позже выяснилось, что злоумышленник был не один. Задержать его по горячим следам все же не удалось, передает "Собеседник".

На данный момент ведется расследование, полиция разыскивает вора. Будут ли допрашивать по этому делу Петросяна, пока неизвестно.

Сатирик Анатолий Трушкин умер 9 июня после тяжелой болезни. Писатель несколько недель лежал в больнице после заражения коронавирусом.