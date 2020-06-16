Виторган пристрастился к алкоголю

Виторган пристрастился к алкоголю
Максим Виторган. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Теперь актер не может пить кофе без коньяка

Максим Виторган решил поделиться с подписчиками переменами в своей жизни. Выяснилось, что карантин сильно повлиял на пристрастия творческого человека. Он бросил курить и начал пить.

Об этом бывший муж Ксении Собчак рассказал поклонникам в своем "Инстаграм". Так, если раньше он никогда не употреблял за ужином алкоголь, то теперь вечернюю трапезу артиста периодически сопровождает бокал красного вина.

При этом особенное удивление у фанатов Виторгана вызвало признание, что он стал добавлять в кофе коньяк, и теперь вовсе не может пить бодрящий напиток без спиртного.

"Если быть честным, то кофе без коньяка я теперь вообще не пью. И на бегу, и с молоком не пью", – разоткровенничался Максим.


Подписчиков обеспокоило такое заявление. Учитывая, что уже вторую неделю не утихает шумиха вокруг смертельной пьяной аварии актера Михаила Ефремова, слова артиста о тяге к алкоголю точно не вызывают симпатии у аудитории.

Впрочем, некоторые предположили, что весь пост – не что иное, как ловкий рекламный трюк.

"Смею предположить, что Ваша новая привычка закончится вместе с рекламным контрактом на тот самый коньяк!" – отметил один наблюдательный подписчик.

Ранее Максим Виторган обрушился с резкой критикой на Андрея Малахова за передачу о Михаиле Ефремове.

Ольга ФЕДОРОВА

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