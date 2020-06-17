Певице из-за карантина пришлось закрыть салоны красоты и спортзал

Известная артистка рассказала, что из-за пандемии коронавируса их с мужем бизнес умер. Наташа Королева уточнила, что уже закрыла спортзал и салоны красоты. Но все это не сильно ее печалит. Звезда считает, что уже достаточно заработала, и старается смотреть на ситуацию проще.

Знаменитая "русалка" отметила, что самое главное для нее сейчас – это здоровье семьи и близкого окружения. Она сказала, что никто из ее родных и друзей не заболел COVID-19, и это "очень хорошо". Также звезда сравнила нынешний кризис с 90-ми. Наталья добавила, что тогда было гораздо хуже.

Королева поделилась с поклонниками оптимистичными выводами. Она посчитала, что минусы можно найти в любой ситуации, а в сравнении с "кошмаром 90-х" сейчас все есть, и это не дает певице впасть в панику, рассказала звезда в интервью с изданием "7 дней".

"Наша семья смотрит на эти вещи проще. Мы умеем довольствоваться малым, умеем рассчитывать средства, чтобы пережить этот непростой период. Мы с Сережей за столько лет жизни на сцене что-то заработали, что-то скопили, что-то приобрели, и нам этого достаточно", – отметила артистка.

Также певица заметила, что сейчас они с мужем вышли "на другой уровень жизни, и понтами уже наелись". После карантина Наталья сделала вывод, что каждому человеку для жизни нужно немного, и заниматься "вещизмом" вовсе не стоит. Королева также заключила, что в целом самоизоляция прошла для нее положительно: она смогла отдохнуть от суеты и работы.