Умер герой бестселлера - уличный кот Боб

Животному было 14 лет

В Великобритании умер уличный кот Боб. Смерть пушистого обсуждают в СМИ и социальных сетях, ведь домашний питомец был настоящей знаменитостью . В одной из социальных сетей за ним следили более 600 тысяч человек.

Теперь фанаты приносят свои соболезнования владельцу кота и пишут, что обожали следить за приключениями питомца.

Все дело в том, что животное было героем романа "Уличный кот по кличке Боб". Серию книг о жизни с котом написал музыкант Джеймс Боуэн. Он и сообщил в "Фейсбук" о смерти 14-летнего любимца: "Я так скучаю по нему, что не могу перестать плакать. Он был суперзвездой".

Кот Боб стал для музыканта не просто прототипом для книг, ставших бестселлерами, но и настоящим другом. Боуэн подобрал животное, когда страдал от наркотической зависимости. По его признанию, пушистый просто спас ему жизнь.

Дарья ПЕТРОВА

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