Звезду сериала "Воронины" обокрали в продуктовом магазине

Звезду сериала "Воронины" обокрали в продуктовом магазине
Анна Данькова. Фото: Vasilii Smirnov/Russian Look/www.globallookpress.com
Анна Данькова за несколько секунд лишилась новенького iPhone

На улице Снежной в Москве актриса покупала продукты домой. В какой-то момент Анна Данькова не обнаружила в своем кармане дорогой смартфон. Вор действовал профессионально и быстро, поэтому 45-летняя артистка ничего не заметила.

Звезда сериала "Воронины" сразу после неприятного инцидента обратилась в полицию. Она  рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что карманник вытащил у нее iPhone XS Max.

Артистка действовала быстро и сразу заблокировала все карты. Благодаря этому злоумышленники не успели снять деньги с ее счетов. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, пишет сайт "Комсомольская правда", ссылаясь на свой источник в полиции.   

Напомним, Анна Данькова играет в театре "Содружество актеров Таганки", а также регулярно снимается в кино. Общественность запомнила ее по ролям в сериалах "След", "Филатов", "Закон и порядок", "Воронины" и "Гроздья винограда". Также именно ее голос прозвучал в мелодии к сериалу "Кармелита".

 

К слову, актриса активно ведет страничку в "Инстаграм". На нее подписаны около 22 тысяч человек. Но вот этой неприятной историей с кражей дорогого гаджета Анна Данькова делиться с фанатами не стала.

Юлия ЕВГРАФОВА

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