Певица неудачно продемонстрировала неоновый купальник с рюшами

Популярная певица Анна Седокова в очередной раз выложила сексуальное фото. На страничке в "Инстаграм" она продемонстрировала фанатам неоновый купальник с рюшами. Такой смелый лук пришелся по душе не всем. Некоторые уличили певицу в отсутствии вкуса и наградили дизлайками.

Анна Седокова гордится своими пышными формами, о чем не раз говорила в различных интервью и своем блоге. В "Инстаграм" она регулярно выставляет откровенные фото, чем подогревает интерес со стороны фанатов. В этот раз яркий образ звезды многим показался неудачным. Пользователи стали грубо выражаться о ее интимных местах и вкусе. Также они "прошлись" по ее губам, указав, что они слишком перекачены.

Но нашлось и достаточное количество преданных фанатов, которые не оставили Анну без комплиментов. "Какой классный купальник. Я на такой никогда не решусь", "Настоящий огонь!", "Красивая какая", "Вы прекрасны", – написали под постом подписчики.

К слову, смелые образы Анны Седоковой очень часто вызывают много шума среди ее хейтеров и поклонников. На днях певицу осудили за фото в коротком топе. На этом кадре звезда без стеснений демонстрировала шикарный бюст и отличную фигуру.