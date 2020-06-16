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Анна Седокова продолжает радовать поклонников не только мужского пола, но и женского своими фотографиями. На своей странице в соцсети бывшая солистка группы "ВИА Гра" похвасталась подтянутой спортивной фигурой.
Артистка примерила короткий черный топик, подчеркнув свое внушительное декольте и ухоженный пресс. В комплект к верху певица надела черные обтягивающие лосины. На фото она решила запечатлеть себя сидящей на ковре в комнате с раздвинутыми ногами.
Поклонники отметили, что для многодетной матери брюнетка выглядит потрясающе. Мужчины осыпали звезду комплиментами, а девушки попросили поделиться ее секретами ухода за фигурой. Однако некоторые раскритиковали артистку за слишком откровенный вид.
"Могла бы и прикрыться!", – отметили некоторые пользователи.
Анна Седокова не стесняется появляться в провокационных образах. Ранее певица прокатилась по Москве раздетой.
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