"Могли бы прикрыться": Седокова в коротком топе показала спортивный живот

"Могли бы прикрыться": Седокова в коротком топе показала спортивный живот
Анна Седокова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Артистка опубликовала откровенное фото

Анна Седокова продолжает радовать поклонников не только мужского пола, но и женского своими фотографиями. На своей странице в соцсети бывшая солистка группы "ВИА Гра" похвасталась подтянутой спортивной фигурой. 

Артистка примерила короткий черный топик, подчеркнув свое внушительное декольте и ухоженный пресс. В комплект к верху певица надела черные обтягивающие лосины. На фото она решила запечатлеть себя сидящей на ковре в комнате с раздвинутыми ногами. 

Поклонники отметили, что для многодетной матери брюнетка выглядит потрясающе. Мужчины осыпали звезду комплиментами, а девушки попросили поделиться ее секретами ухода за фигурой. Однако некоторые раскритиковали артистку за слишком откровенный вид.

"Могла бы и прикрыться!", – отметили некоторые пользователи. 

Анна Седокова не стесняется появляться в провокационных образах. Ранее певица прокатилась по Москве раздетой. 

Фоторепортаж
"Аппетитно": голые фото Седоковой восхитили поклонников
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova Фото: instagram.com/annasedokova
Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Польша добилась от "Газпрома" возврата 1,5 миллиарда долларов за газ

Варшава получит всю сумму переплаты, присужденную арбитражем

"Адский удел": дочь Ефремова хочет сдать больную мать в дурдом

После ДТП о женщине некому будет заботиться

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей