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Седокова прокатилась по Москве раздетой

Седокова прокатилась по Москве раздетой
Анна Седокова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Исполнительница хита "Шантарам" показала фото в купальнике

Анна Седокова наконец встретилась со своим возлюбленным Янисом Тиммой после долгой разлуки из-за карантина. Певица опубликовала в "Инстаграм" свежий кадр, на котором целует баскетболиста, сидя в одном купальнике, поджав под себя ноги и выставив левую ягодицу напоказ. 

Раздеться артистка смогла на катере, на котором прокатилась по Москве-реке в Серебряном бору. Из-за жары, которая стояла в столице несколько дней, звезда отдыхала в красном купальнике с высокими трусами. В подписи к посту Седокова призналась в любви к Тимме. 

Поклонники экс-солистки "ВИА Гры" отметили, что влюбленные очень красиво смотрятся рядом друг с другом. Кое-кто из подписчиков счел, что Седокова слегка поправилась, и предположил, что она находится в положении.

"Пара безумно красивая", "Крутая фотка, всем любви", " Такие солнышки", – прокомментировали фото фанаты. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Седокова в белом платье сделала откровенное признание. К слову, певица не в первый раз показывает провокационные кадры. Например, артистка публиковала фото, на котором разделась до белья. 

Полина ИВАНОВА

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