Исполнительница хита "Шантарам" показала фото в купальнике

Анна Седокова наконец встретилась со своим возлюбленным Янисом Тиммой после долгой разлуки из-за карантина. Певица опубликовала в "Инстаграм" свежий кадр, на котором целует баскетболиста, сидя в одном купальнике, поджав под себя ноги и выставив левую ягодицу напоказ.

Раздеться артистка смогла на катере, на котором прокатилась по Москве-реке в Серебряном бору. Из-за жары, которая стояла в столице несколько дней, звезда отдыхала в красном купальнике с высокими трусами. В подписи к посту Седокова призналась в любви к Тимме.

Поклонники экс-солистки "ВИА Гры" отметили, что влюбленные очень красиво смотрятся рядом друг с другом. Кое-кто из подписчиков счел, что Седокова слегка поправилась, и предположил, что она находится в положении.

"Пара безумно красивая", "Крутая фотка, всем любви", " Такие солнышки", – прокомментировали фото фанаты.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Седокова в белом платье сделала откровенное признание. К слову, певица не в первый раз показывает провокационные кадры. Например, артистка публиковала фото, на котором разделась до белья.