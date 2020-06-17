Криворотов объяснил, почему победительница шоу удалила все совместные фотографии

Финал проекта "Холостяк" состоялся в конце мая – Антон Криворотов сделал свой выбор в пользу модели Барбары Пино. Однако вскоре после этого в сети заговорили о расставании пары. Что на самом деле происходит в личной жизни "холостяка", рассказал сам герой.

После шоу влюбленные нередко публиковали совместные снимки в соцсетях, из-за чего количество поклонников пары только росло. Тревожные слухи появились, когда Барбара удалила все фотографии с Антоном из "Инстаграм". Криворотов же посты с моделью оставил.

Герой "Холостяка" рассказал, что они специально перестали афишировать свои отношения в соцсетях после нескольких месяцев публичности. Слухи о расставании он опроверг:

"У нас все хорошо".

Криворотов добавил в разговоре с Woman.ru, что теперь отношения пары – их "личная история". Кроме того, каждый занимается своей работой, к которой появилась возможность вернуться после карантина.

Отношения влюбленных развивались на протяжении всего проекта, и модель сразу заинтересовала "холостяка". Еще в первом выпуске шоу Барбара получила розу первого впечатления.