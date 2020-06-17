Герой "Холостяка" ответил на слухи о расставании после странного поступка возлюбленной

Герой "Холостяка" ответил на слухи о расставании после странного поступка возлюбленной
Фото: instagram.com/holostyak.tnt.official
Криворотов объяснил, почему победительница шоу удалила все совместные фотографии

Финал проекта "Холостяк" состоялся в конце мая – Антон Криворотов сделал свой выбор в пользу модели Барбары Пино. Однако вскоре после этого в сети заговорили о расставании пары. Что на самом деле происходит в личной жизни "холостяка", рассказал сам герой.

После шоу влюбленные нередко публиковали совместные снимки в соцсетях, из-за чего количество поклонников пары только росло. Тревожные слухи появились, когда Барбара удалила все фотографии с Антоном из "Инстаграм". Криворотов же посты с моделью оставил.

Герой "Холостяка" рассказал, что они специально перестали афишировать свои отношения в соцсетях после нескольких месяцев публичности. Слухи о расставании он опроверг:

"У нас все хорошо".

Криворотов добавил в разговоре с Woman.ru, что теперь отношения пары – их "личная история". Кроме того, каждый занимается своей работой, к которой появилась возможность вернуться после карантина.

Отношения влюбленных развивались на протяжении всего проекта, и модель сразу заинтересовала "холостяка". Еще в первом выпуске шоу Барбара получила розу первого впечатления.

Фоторепортаж
Битые и униженные изменами: что известно об участницах "Холостяка"
Фото: instagram.com/lizaadamenko_/ Фото: instagram.com/thepolinagrents/
Фото: instagram.com/milana_tulpanova/ Фото:instagram.com/karinafombo/ Фото:instagram.com/solansbarbara/
Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Отношения станут лучше: Москва и Прага вскрыли ящик Пандоры

Посол Чехии в России объяснил кризис между странами

Эра доллара закончилась: американская валюта долго не оправится от кризиса

Ситуация на мировом финансовом рынке мало влияет на российский рубль

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей