Экс-солистка "Серебра" отдохнула на природе

Ольга Серябкина поделилась новым летним снимком, сделанным в лесу. Популярная певица снялась в красном купальнике, прикрыв трусы руками. Фотографию звезда опубликовала в "Инстаграм".

Во время июньской жары экс-солистка "Серебра" отдохнула на природе. На снимке Серябкина позирует в бикини красного цвета. Образ артистка дополнила солнцезащитными очками и различными украшениями.

За деревьями в кадре можно разглядеть небольшой водоем, вероятно, озеро или реку. Границы России из-за вспышки коронавируса по-прежнему закрыты, поэтому на зарубежные курорты звезды отечественного шоу-бизнеса поехать пока не могут.

Летнюю фотографию Ольги оценили в комментариях, похвалив фигуру певицы: "Горячее солнца", "Природа и Оля это что-то невероятное", "Хорошая фигура".

Один из подписчиков заметил кольцо на безымянном пальце Серябкиной: "А кольцо обручальное?" Однако говорит ли это о помолвке, исполнительница хита "Что же ты наделал", не ответила.

Ранее Серябкина покаталась по лесу в обтягивающих шортах.