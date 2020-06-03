Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Серябкина покаталась по лесу в обтягивающих шортах и микротопе

Серябкина покаталась по лесу в обтягивающих шортах и микротопе
Ольга Серябкина. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Экс-солистка группы "Серебро" приняла участие в необычной фотосессии

Ольга Серябкина поделилась с поклонниками эффектными снимками, сделанными в лесу. Певица ехала на квадроцикле в обтягивающих шортах и топе и глубоким вырезом, пока ее фотографировал оператор.

Каталась Серябкина не одна. Позади нее ехали еще несколько человек, одетых гораздо скромнее. Кадрами бывшая подопечная Максима Фадеева поделилась в социальных сетях, где пользователи оценили фигуру артистки в открытом наряде.

"Фотки, которые все ждали", "Это слишком горячо", "Красавица", "Так  шикарно", "Пушка", "Оля такая суперская", "Офигенский наряд", "Ох уж этот взгляд", – пишут под фото Серябкиной в "Инстаграм" (орфография и пунктуация сохранены).

Даже в условиях карантина звезда продолжает радовать поклонников красивыми фотографиями. Артистка устроила фотосессию в прозрачной блузке за городом, где сидела на самоизоляции. А после показала фото в своем карантинном наряде.

Ранее "Утро.ру" показало фото Ольги Серябкиной в черной маске. 

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Мир за полгода дважды был на грани уничтожения

Сломанный чип привел в боевую готовность все расчеты ядерных ракет США

Российские пляжи открываются для туристов

Отдых на черноморском побережье станет возможным в июне

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

1000 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей