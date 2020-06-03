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Ольга Серябкина поделилась с поклонниками эффектными снимками, сделанными в лесу. Певица ехала на квадроцикле в обтягивающих шортах и топе и глубоким вырезом, пока ее фотографировал оператор.
Каталась Серябкина не одна. Позади нее ехали еще несколько человек, одетых гораздо скромнее. Кадрами бывшая подопечная Максима Фадеева поделилась в социальных сетях, где пользователи оценили фигуру артистки в открытом наряде.
"Фотки, которые все ждали", "Это слишком горячо", "Красавица", "Так шикарно", "Пушка", "Оля такая суперская", "Офигенский наряд", "Ох уж этот взгляд", – пишут под фото Серябкиной в "Инстаграм" (орфография и пунктуация сохранены).
Даже в условиях карантина звезда продолжает радовать поклонников красивыми фотографиями. Артистка устроила фотосессию в прозрачной блузке за городом, где сидела на самоизоляции. А после показала фото в своем карантинном наряде.
Ранее "Утро.ру" показало фото Ольги Серябкиной в черной маске.
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