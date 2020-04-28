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Серябкина показала видео в микротопе

Серябкина показала видео в микротопе
Ольга Серябкина. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Бывшая солистка группы "Серебро" выложила фрагмент нового клипа

Ольга Серябкина поделилась с подписчиками в социальных сетях видео, где она позирует у окна в черном микротопе и длинной юбке. Ролик – часть нового клипа певицы на песню "Причины". Как обещает звезда, полная версия появится уже 1 мая 2020 года.

Подписчики Серябкиной эмоционально отреагировали на ее пост в "Инстаграм". Комментаторы восхищаются красотой лица и тела звезды, а также с нетерпением ждут ее новое творение. Пользователи пишут, что во время карантина постоянно слушают треки экс-солистки "Серебра".

"Как я ждууууууу. Из-за карантина переслушала до дыр всееее песни", "Оля, очень кайфовое видео. Ты просто конфеточка", "Очень ждем релиз песни", "Как красиво. Режим ожидания включен", – прокомментировали пользователи (орфография и пунктуация авторов сохранены). 

Ольга Серябкина самоизолировалась вместе с семьей на даче. Артистка признается, что очень скучает по времени, которое проводила в звукозаписывающей студии. Чтобы как-то развлекаться во время карантина, певица организует репетиции по видеосвязи и занимается спортом в домашних условиях.

Еще в начале марта Ольга Серябкина призналась, что стала бояться коронавируса после того, как посмотрела фильм о смертельном заболевании. 

Дарья ПЕТРОВА

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