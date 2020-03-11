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Напуганная Серябкина закрыла лицо черной маской

Напуганная Серябкина закрыла лицо черной маской
Ольга Серябкина. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Экс-солистка группы "Серебро" высказалась о коронавирусе

Ольга Серябкина поучаствовала в модной фотосессии, на которой ее лицо прикрыли черной полупрозрачной маской со стразами. Под снимком, опубликованным в "Инстаграм", она заговорила о коронавирусе. Артистка призналась, что немного боится его после просмотра фильма об эпидемии.

Подписчики бывшей солистки группы "Серебро" разделились на два лагеря: одни считают, что ситуацию с COVID-19 специально раздувают, чтобы больше напугать людей, другие уверены, что реальные масштабы происходящего замалчивают, а зараженных уже гораздо больше.

"Я серьезно – коронавирус. Боимся или преувеличивают? Посмотрела фильм "Заражение" Стивена Содерберга и немного загналась", - написала певица в соцсети.

Некоторые комментаторы больше обратили внимание не на маску звезды, а на ее полупрозрачный топ и позы для съемки, которые им показались вульгарными.

"Когда выгодно, замалчивают масштабы, когда выгодно, провоцируют панику", "Ну, трусами-то точно не защитить лицо", "Ты слишком молодая, чтобы этот вирус убил тебя", "Зачем эта растопырка", "Одна пошлость", – оценили фото напуганной артистки.

Ранее Ольга Серябкина пришла без лифчика в публичное место и показала свои ноги в халате. 

Фоторепортаж
"Слишком горячо": Серябкина обнажила ягодицы в прозрачном боди
Фото: instagram.com/seryabkina Фото: instagram.com/seryabkina Фото: instagram.com/seryabkina
Фото: instagram.com/seryabkina Фото: instagram.com/seryabkina Фото: instagram.com/seryabkina
Дарья ПЕТРОВА

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