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"Еле пришла в себя": Серябкина рассказала о тяжелом периоде

"Еле пришла в себя": Серябкина рассказала о тяжелом периоде
Ольга Серябкина. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Экс-солистка "Серебра" работала без перерыва

Ольга Серябкина пожаловалась подписчикам на свое состояние. Все прошлые выходные артистка снималась в новом клипе без перерывов. Она призналась, что только сейчас смогла восстановиться.

Теперь певица чувствует себя хорошо после тяжелого периода, так как увидела первые кадры своего клипа. Видео на песню "Что же ты наделал" станет первым снятым без участия продюсера – бывшая солистка ггруппы "Серебро" и другие артисты расторгли контракты с Максимом Фадеевым.

"Две съемочные смены подряд, каждая по 16 часов. Еле-еле пришла в себя, учитывая, что перерыва в делах не было ни до, ни после", - написала брюнетка в "Инстаграм".

Подписчики в соцсети поддержали звезду. Под фото они выразили желание поскорее увидеть клип певицы, которую они считают очень красивой: "Боже, какая ты красивая! Удачи тебе в дальнейшем", "Очень ждем, любимая", "Фотка – просто огонь", "Так хочется увидеть", "Очень ждем Ваш клип".

Ранее Ольга Серябкина пришла без лифчика в публичное место и к женскому празднику нарядилась в кожу

Фоторепортаж
"Слишком горячо": Серябкина обнажила ягодицы в прозрачном боди
Фото: instagram.com/seryabkina Фото: instagram.com/seryabkina Фото: instagram.com/seryabkina
Фото: instagram.com/seryabkina Фото: instagram.com/seryabkina Фото: instagram.com/seryabkina
Дарья ПЕТРОВА

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