Бывшая солистка группы "Серебро" позировала в модном образе

Ольга Серябкина опубликовала в своем блоге снимки в прозрачной белой блузке. Фотограф поймал знаменитость, когда она позировала у забора в одной кофте, а затем звезда дополнила образ модным жилетом. Кадры, судя по всему, были сделаны за городом, где певица и самоизолировалась с родными.

Сейчас Серябкиной все же пришлось вернуться к работе. В "Инстаграм", где ранее звезда и разместила фотографии, она рассказала, что приехала в Москву, чтобы завершить дела. Знаменитость отметила, что при первой возможности уедет обратно, так как планирует как можно дольше соблюдать все меры предосторожности.

Поклонники экс-солистки "Серебра" надеются, что пандемия коронавируса скорее спадет, и артистка вживую выступит перед ними. Пока же пользователи поддерживают связь с певицей через социальные сети, где оставляют ей сотни сообщений.

"Ну как же тебе идёт белый", "Боже Оля.. Ну вот как можно так красиво делать фотки? Всегда восхищаюсь, вроде локация обычная, но как же красиво", "Идеально и гармонично. Хочется больше твоих фото", – высказались подписчики (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее Ольга Серябкина снималась на видео в микротопе.