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Экс-солистка "Серебра" изменила лицо с помощью жира

Экс-солистка "Серебра" изменила лицо с помощью жира
Елена Темникова. Фото: instagram.com/lenatemnikovaofficial
Певица объяснила, какие манипуляции делала со своей внешностью

Елена Темникова рассказала о процедуре, которую ей провели врачи за границей. Певица очень хотела избавить от шрамов на лице – они остались после высыпаний на коже. Медики предложили артистке взять немного жира с ее живота и вкачать его в лицо.

Как признается экс-солистка "Серебра" шрамы действительно стали менее заметны, но щеки стали больше. Эта была единственная процедура, которую сделала артистка. К помощи хирургов она никогда не прибегала, хотя  размеры носа когда-то вызывали у нее беспокойство.

Темникова вспомнила, что раньше на ее лице было полно высыпаний, она очень переживала из-за внешности и испытывала боль, когда спала, добавила звезда на шоу Agentshow Land.

Однако проблемы артистки с лицом ушли за один день так же, как и появились. Хотя до этого она перепробовала множество различных средств – сидела на диетах, пила антибиотики и обошла массу врачей, – причину высыпаний так и не сумели найти. Сама исполнительница предполагает, что все дело было в стрессе. Об этом она рассказывала в программе "А поговорить?".

После ухода из группы "Серебро" Елена Темникова открыла тайну отношений Максима Фадеева и Ольги Серябкиной. Она заявила, что не раз заставала продюсера вместе с певицей.

Дарья ПЕТРОВА

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